Режим повышенной готовности по коронавирусу: куряне отказались поставить немцам маски и респираторы

16 Май 2020 2020-05-16T23:36:34+03:00

В регионе пока еще не хватает масок и респираторов Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Глава района Шпрее-Нейсе земли Бранденбург Германии Харальд Альтекрюгер направил в адрес губернатора Курской области Романа Старовойта письмо с просьбой оказать поддержку в борьбе с распространением коронавируса.

- В частности, немецкие побратимы просят помочь с поставками медицинских масок и респираторов для персонала больниц; господин Альтекрюгер сообщил о нехватке этих средств индивидуальной защиты. Обращение было рассмотрено на заседании регионального оперативного штаба, - сообщили в администрации региона.

Пока в курских клиниках будет сохраняться потребность в этой продукции, выполнить просьбу немецких партнеров невозможно. Однако администрация региона поможет сформировать коммерческое предложение по поставке комбинезонов и защитных костюмов, производство которых освоили курские предприятия. Эти поставки можно будет начать после удовлетворения внутреннего спроса и подготовки мощностей предприятий к выполнению заказов, прокомментировали ситуацию в Доме Советов.

ИСТОЧНИК KP.RU