В Курске пожарные спасли мужчину

16 Май 2020 2020-05-16T22:49:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В 02:19 16 мая в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в квартире на улице Дейнеки в Курске.

На место происшествия выезжали пожарные ПСЧ №20, № 6 Курск, сотрудники полиции, медики скорой помощи.

По прибытии в 02:21 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 02:25, ликвидировано в 02:27.

В результате пожара в 1-комнатной квартире площадью 36 кв. м. сгорел диван. Силами пожарного подразделения спасен 33-летний мужчина.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU