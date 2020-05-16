2020-05-16T14:05:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в каких районах больше всего инфицированных

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
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Курск лидирует по числу зараженныхКурск лидирует по числу зараженныхФото: Светлана ВОЛКОВА
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По данным оперативного штаба на 7:30 16 мая, в Курской области всего зарегистрировано 1855 (+78) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из числа выявленных за последние сутки инфицированных 45 женщин и 33 мужчины. Возраст больных: до 1 года – 1 человек, 1-6 лет – 5 человек, 7-14 лет - 4 человека, 15-17 лет – 1 человек, 18-29 лет – 6 человек, 30-49 лет – 23 человека, 50-64 лет – 22 человека, старше 65 лет – 16 человек.

Больше всего инфицированных в Курске - 1076, в Курском районе - 115 и в Железногорском районе - 111 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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