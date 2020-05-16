2020-05-16T13:57:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Курске на 16 мая 2020 года составило 1855 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 16 мая 2020 года
Светлана ВОЛКОВА
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Под медицинским наблюдением - 1348 пациентовПод медицинским наблюдением - 1348 пациентовФото: Из архива КП.
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Число заболевших коронавирусом в Курске на 316 мая 2020 года составило 1855 человек.

По данным оперативного штаба на 7:30 16 мая, в Курской области всего зарегистрировано 1855 (+78) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1348 пациентов: 150 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 39 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 70 – в Курской городской больнице №6; 1089 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение. Всего выписано 500 (+54) пациентов.

По данным Управления Роспотребнадзора по Курской области, на сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в Курской области скончались семь человек.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 1754 человека. Снят карантин с 2990 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 218 человек.

- Мы планируем в скором времени снять ограничения и открыть все, однако уровень заболеваемости в регионе высокий – ежедневно выявляем около 70 зараженных. Эту тенденцию мы не сломаем, если будем относиться халатно к рекомендациям, которые дает ВОЗ и Минздрав России и не соблюдать масочный режим, – отметил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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