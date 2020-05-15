В Курской области назвали "Учителя года"

15 Май 2020 2020-05-15T20:27:56+03:00

В этом году конкурс прошел в дистанционном формат Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Учитель школы № 42 Курска Алексей Корчевский стал победителем регионального конкурса «Учитель года-2020». В этом году конкурс прошел в дистанционном формате, участие в нем приняли 27 курских педагогов.

Учитель является обладателем гранта Российского фонда фундаментальных исследований, победителем V регионального конкурса методических разработок олимпиадных задач по химии «Оригинальная задача» и победителем городского конкурса «Учитель года».

Его воспитанники неоднократно выступали и побеждали на олимпиадах, научных конференциях по химии. Также Алексей ведет свой образовательный ютуб-канал, сообщили в комитете образования региона.

ИСТОЧНИК KP.RU