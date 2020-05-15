2020-05-15T20:27:56+03:00
Общество

В Курской области назвали "Учителя года"

В конкурсе приняли участие 27 курских педагогов
Светлана ВОЛКОВА
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В этом году конкурс прошел в дистанционном форматВ этом году конкурс прошел в дистанционном форматФото: Светлана ВОЛКОВА
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Учитель школы № 42 Курска Алексей Корчевский стал победителем регионального конкурса «Учитель года-2020». В этом году конкурс прошел в дистанционном формате, участие в нем приняли 27 курских педагогов.

Учитель является обладателем гранта Российского фонда фундаментальных исследований, победителем V регионального конкурса методических разработок олимпиадных задач по химии «Оригинальная задача» и победителем городского конкурса «Учитель года».

Его воспитанники неоднократно выступали и побеждали на олимпиадах, научных конференциях по химии. Также Алексей ведет свой образовательный ютуб-канал, сообщили в комитете образования региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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