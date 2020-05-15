Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: всех новобранцев отправят на карантин

15 Май 2020 2020-05-15T20:07:55+03:00

Выросли штрафы за неявку в военкомат Фото: Из архива КП.

Изменить размер текста: A A

Весенний призыв на службу в армию стартовал 1 апреля. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в ход кампании были внесены коррективы. График заседаний призывных комиссий составлен таким образом, чтобы не допустить большого скопления призывников.

Всего в ряды Вооруженных сил РФ в весеннюю кампанию будет призвано более 1500 курян. Первая отправка новобранцев в войска планируется уже 20 мая.

Как подчеркнул военный комиссар Курской области Владимир Родионов, все мероприятия организованы с соблюдением противоэпидемических требований. Проводится дезинфекция помещений военных комиссариатов. Кроме того, от бригады РХБЗ выделен автомобильный расчет для дезинфекции областного сборного пункта.

Призывники проходят термометрию, обязательным для всех является ношение средств индивидуальной защиты, соблюдение безопасной дистанции. Перед отправкой в войска на сборном пункте юноши пройдут экспресс-тестирование на COVID-19.

Всех новобранцев, прибывших в воинские части, отправят на двухнедельный карантин.

Владимир Родионов отметил, что в основном наши юноши пройдут военную службу в границах Западного военного округа.

Небольшая часть курян будет призвана в ВМФ и войска Росгвардии за пределы округа. Порядка 10 % юношей направятся в учебные подразделения, после окончания которых они смогут продолжить службу в любой точке России.

Как сообщил военный комиссар области, с 24 апреля 2020 года вступили в силу изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Так, за неявку в военный комиссариат по повестке, уклонение от медицинского освидетельствования размеры штрафов увеличены в шесть раз - до 3 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU