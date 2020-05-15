2020-05-15T20:01:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности по коронавирусу: в курской колонии шьют защитные костюмы

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
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В первой партии выпущено 1900 многоразовых костюмовВ первой партии выпущено 1900 многоразовых костюмовФото: предоставлено пресс-службой
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В одной из исправительных колоний УФСИН России по Курской области сшили защитные костюмы из нетканого материала. Для одноразовых костюмов безвозмездно 3 тысячи квадратных метров материала предоставила одна из крупных торговых компаний, а 5 тысяч квадратных метров было закуплено на Балашовском комбинате плащевых тканей.

Ранее осужденные исправительной колонии шили комбинезоны с капюшоном, используемые в строительстве для лакокрасочных работ. По этим же лекалам изготовили новые защитные костюмы. Производственные мощности подобных учреждений позволяют выполнять такие заказы в кратчайшие сроки, качество при этом не страдает.

В первой партии выпущено 1900 многоразовых костюмов стоимостью 600 рублей и 360 одноразовых стоимостью 200 рублей. Часть защитных костюмов уже передана в «Курскую фармацию», остальное направлено в областной медицинский резерв.

Сотрудники исправительной колонии №11 УФСИН России по Курской области передали медицинским работникам Суджанской ЦРБ 250 многоразовых масок, 200 одноразовых халатов и 50 шапочек. Все это осужденные женской колонии изготовили в благодарность врачам и медсестрам за их работу. Материал предоставила администрация учреждения, а шили женщины в свободное от работы время. Такое же количество масок, халатов и шапочек сотрудники пенитенциарного ведомства региона передали в Курский дом-интернат ветеранов войны и труда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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