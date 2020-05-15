Единоразовые выплаты на детей в Курске в 2020 году: деньги получат более 170 тысяч семей

15 Май 2020 2020-05-15T19:48:35+03:00

Единоразовые выплаты на детей в Курске в 2020 году

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Отделение Пенсионного фонда РФ по Курской области уже приступило к ежемесячным выплатам в размере 5 тыс. рублей на каждого ребенка за апрель-июнь текущего года, семьям с детьми в возрасте до трех лет, имеющим право на материнский капитал. В нашем регионе, по данным отделения ПФР, таких получателей свыше 18,5 тыс.

На данную выплату в территориальные органы пенсионного фонда поступило уже 18,2 тыс. заявлений, удовлетворено свыше 13,7 тыс. Основная причина отказа заключается в том, что граждане подают заявления повторно.

По последним данным, по этой выплате в банки перечислено 145 млн 595 тыс. руб. (за апрель и за май). Таким образом, из категории граждан, имеющих право на материнский (семейный) капитал, обеспечено ежемесячной выплатой в размере 5 тыс. рублей 75% граждан; 5025 семей с заявлениями в учреждения ПФР еще не обратились.

Президентом страны расширено количество семей, имеющих право на выплаты на детей до 3 лет, а также введена новая единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. С 12 мая отделения пенсионного фонда принимают заявления на данные меры поддержки на портале государственных услуг, через «Личный кабинет» на сайте ПФР, через клиентские службы учреждений ПФР, ведущие прием по предварительной записи, и МФЦ.

Ожидается, что за выплатой в размере 5 тыс. руб. поступит 17 561 обращение граждан. Потенциально приобретающих право на единовременную выплату 10 тыс. руб. в нашем регионе 153 513 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU