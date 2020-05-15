Автопарк курской мэрии обновляется за счет иномарок

15 Май 2020 2020-05-15T18:49:02+03:00

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Износ автопарка администрации Курска составляет порядка 90%, сообщили в мэрии. Поэтому его поэтапное обновление ведется с 2019 года. В первую очередь замене подлежали автомобили ГАЗ-3110 и ГАЗ-3102, выпущенные 18 лет назад. Так, в 4 квартале прошлого года для замены этих машин были приобретены восемь автомобилей Рено Логан, в январе 2020 – еще восемь аналогичных машин.

В феврале текущего года была запланирована покупка еще двух новых транспортных средств.

Конкурсные процедуры на их приобретение были запущены на портале Госзакупки 19 марта 2020 года.

Однако в связи с изменившейся социально-экономической ситуацией, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, пришлось скорректировать бюджетные траты.

Глава города поручил расторгнуть контракт, высвобожденные денежные средства направить на текущий ремонт образовательных учреждений Курска, уточнили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU