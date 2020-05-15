15 Май 2020 2020-05-15T17:54:52+03:00

За последние сутки от коронавируса в регионе умер еще один человек Фото: Из архива КП.

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Курске на 15 мая 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Курске на 15 мая 2020 года составило семь человек.

По данным оперативного штаба на 8:30 15 мая в Курской области всего зарегистрировано 1777 (+80) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией. Из числа выявленных за последние сутки инфицированных 49 женщин и 31 мужчина. Возраст больных: 1-6 лет – 2 человека, 7-14 лет - 9 человек, 15-17 лет – 1 человек, 18-29 лет – 6 человек, 30-49 лет – 22 человека, 50-64 лет – 25 человек, старше 65 лет – 15 человек.

По информации регионального комитета здравоохранения в нашем регионе с начала регистрации заболеваний новой коронавирусной инфекции и по 15 мая от пневмоний скончалось 34 человека. Из них у семи человек причиной смерти стала тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU