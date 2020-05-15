2020-05-15T15:08:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: с начала эпидемии от пневмоний скончались 34 человека

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирус
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
В прошлом году от пневмонии за указанное время умер 31 человекВ прошлом году от пневмонии за указанное время умер 31 человекФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

По информации регионального комитета здравоохранения в нашем регионе с начала регистрации заболеваний новой коронавирусной инфекции и по 15 мая от пневмоний скончалось 34 человека. Из них у семи человек причиной смерти стала тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В целом показатель смертности незначительно отличается от аналогичного периода 2019 года. В прошлом году от пневмонии за указанное время умер 31 человек.

В соответствии требованиями Главного санитарного врача РФ, все умершие, имеющие положительный тест на COVID-19, подлежат захоронению с соблюдением особых требований, так же, как и скончавшиеся от вирусной пневмонии при отсутствии лабораторного подтверждения COVID-19.

С 16 апреля по 15 мая в суды Курской области поступило более 1300 материалов об административных правонарушениях, связанных с невыполнением правил поведения при введении режима повышенной готовности. Более 700 материалов из них находятся в производстве районных судов города Курска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Единоразовые выплаты на детей в Курске в 2020 году: деньги получат более 170 тысяч семей
Автопарк курской мэрии обновляется за счет иномарок
Число умерших из-за коронавируса в Курске на 15 мая 2020 года составило семь человек
Роман Старовойт о коронавирусе в Курске: "Мы планируем в скором времени снять ограничения"
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: с начала эпидемии от пневмоний скончались 34 человека
В Курской области ожидаются заморозки
Режим самоизоляции в Курской области из-за коронавируса: в суды поступило более 1300 материалов о нарушениях
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: уровень безработицы в регионе вырос в 2,7 раза
Количество тестирований в Курской области на коронавирус увеличат в два раза
Две курянки лишились денег при покупке собак
Режим самоизоляции в Курске из-за коронавируса: полиция предупреждает о зеркальных сайтах для оформления пособий
Под Курском ликвидировали свалку бытового мусора
Курских водителей проверят на трезвость