Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: с начала эпидемии от пневмоний скончались 34 человека

15 Май 2020 2020-05-15T15:08:35+03:00

В прошлом году от пневмонии за указанное время умер 31 человек Фото: Из архива КП.

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По информации регионального комитета здравоохранения в нашем регионе с начала регистрации заболеваний новой коронавирусной инфекции и по 15 мая от пневмоний скончалось 34 человека. Из них у семи человек причиной смерти стала тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В целом показатель смертности незначительно отличается от аналогичного периода 2019 года. В прошлом году от пневмонии за указанное время умер 31 человек.

В соответствии требованиями Главного санитарного врача РФ, все умершие, имеющие положительный тест на COVID-19, подлежат захоронению с соблюдением особых требований, так же, как и скончавшиеся от вирусной пневмонии при отсутствии лабораторного подтверждения COVID-19.

С 16 апреля по 15 мая в суды Курской области поступило более 1300 материалов об административных правонарушениях, связанных с невыполнением правил поведения при введении режима повышенной готовности. Более 700 материалов из них находятся в производстве районных судов города Курска.

ИСТОЧНИК KP.RU