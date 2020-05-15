В Курской области ожидаются заморозки
Ночью температура может опустится до минус двух градусов
Температура воздуха и поверхности почвы понизитсяФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Ночью 16 мая 2020 года по Курской области местами ожидаются заморозки: температура воздуха и поверхности почвы понизится до минус двух градусов
Спасатели напоминают: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112». Это комплексная и оперативная помощь в любой ситуации. Диспетчер в зависимости от обстоятельств вызовет на место происшествия все необходимые службы. Это позволяет сократить время реагирования. А значит, помощь всегда придет вовремя!
ИСТОЧНИК KP.RU