В Курской области ожидаются заморозки

15 Май 2020 2020-05-15T14:37:30+03:00

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Ночью 16 мая 2020 года по Курской области местами ожидаются заморозки: температура воздуха и поверхности почвы понизится до минус двух градусов

Спасатели напоминают: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112». Это комплексная и оперативная помощь в любой ситуации. Диспетчер в зависимости от обстоятельств вызовет на место происшествия все необходимые службы. Это позволяет сократить время реагирования. А значит, помощь всегда придет вовремя!

ИСТОЧНИК KP.RU