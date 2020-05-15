Режим самоизоляции в Курской области из-за коронавируса: в суды поступило более 1300 материалов о нарушениях

15 Май 2020 2020-05-15T14:22:39+03:00

Более 300 поступивших в суды протоколов составлены в период с 1 по 11 мая Фото: Из архива "КП"

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С 16 апреля по 15 мая в суды Курской области поступило более 1300 материалов об административных правонарушениях, связанных с невыполнением правил поведения при введении режима повышенной готовности. Более 700 материалов из них находятся в производстве районных судов города Курска.

Более 300 поступивших в суды протоколов составлены в период с 1 по 11 мая. Суды рассмотрели уже свыше 650 материалов о нарушении правил поведения в условиях режима повышенной готовности. Средний размер штрафа составляет три-пять тысяч рублей.

В производстве отдельных судов имеются материалы в отношении лиц, пребывавших в общественных местах без средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок и других) – всего 13.

Было обжаловано три постановления районных судов по делам об административных правонарушениях за невыполнение установленных ограничительных мер.

ИСТОЧНИК KP.RU