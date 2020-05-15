Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: уровень безработицы в регионе вырос в 2,7 раза

15 Май 2020 2020-05-15T13:52:27+03:00

За короткий период времени поступило 7,5 тысяч заявлений Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу

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С момента введения режима повышенной готовности в Курской области уровень регистрируемой безработицы на территории региона вырос в 2,7 раза. Об этом на заседании оперштаба сообщила председатель комитета по труду и занятости населения Елена Кулагина.

«С 30 марта служба занятости работает в онлайн-режиме. С 9 апреля заработал общегосударственный интерактивный портал «Работа в России» https://trudvsem.ru. За короткий период времени поступило 7,5 тысяч заявлений».

На сегодняшний день службой занятости зарегистрировано 10 270 человек. С 1 марта поступило более 11 тысяч заявлений.

По данным оперативного штаба на 7:30 15 мая, в Курской области всего зарегистрировано 1777 (+80) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU