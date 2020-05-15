Количество тестирований в Курской области на коронавирус увеличат в два раза

15 Май 2020 2020-05-15T13:28:35+03:00

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Со следующей недели в Курской области увеличат почти в два раза число тестирований на COVID-19. Об этом на оперативном штабе сообщил замгубернатора Андрей Белостоцкий. С начала июня начнется тестирование на антитела. Тест-системы начнут получать из Москвы после 20 мая.

«В настоящее время в регионе имеются три лаборатории, которые проводят исследования биологических материалов на COVID-19. Общая мощность – 874 исследования в сутки. Мы перевезли два аппарата в наши лаборатории. До следующего вторника увеличим количество исследований до 1400-1600 в сутки», – сообщил заместитель губернатора Андрей Белостоцкий.

По данным оперативного штаба на 7:30 15 мая, в Курской области всего зарегистрировано 1777 (+80) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU