Режим самоизоляции в Курске из-за коронавируса: полиция предупреждает о зеркальных сайтах для оформления пособий
После объявления новостей о выплате пособий семьям с детьми в интернете стали появляться фальшивые сайты Пенсионного фонда и Единого портала госуслуг, где мошенники полностью копируют дизайн и внешний вид официальных сайтов.
Подобные зеркальные сайты используются для кражи персональных данных. Мошенники сообщают, что гражданину положена социальная выплата, после чего предлагают ввести данные банковской карты, СНИЛСа и оплатить комиссию, налог или штраф.
Пользователи могут получать ссылки на подставные сайты и в мессенджерах. Мошенники также могут звонить, представляясь сотрудниками пенсионного фонда, сообщать, что вам положена выплата и предлагать ее оформить. Если звонившие просят назвать персональную информацию – это мошенничество.
Полиция предупреждает, не стать жертвой подобного мошенничества просто – необходимо пользоваться только официальным ресурсом. Адрес официального сайта нужно вводить вручную в поисковой строке браузера. Выбирать в представленных вариантах только официально подтвержденный или верифицированный сайт (то есть с галочкой после названия).
Рекомендуется не переходить по ссылкам, поступившим в мессенджерах, электронных письмах с неизвестных номеров адресов, а также не пользоваться всплывающей рекламой в социальных сетях.
ИСТОЧНИК KP.RU