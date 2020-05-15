Режим самоизоляции в Курске из-за коронавируса: полиция предупреждает о зеркальных сайтах для оформления пособий

15 Май 2020 2020-05-15T12:52:10+03:00

Пользователи могут получать ссылки на подставные сайты и в мессенджерах Фото: Из архива "КП"

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После объявления новостей о выплате пособий семьям с детьми в интернете стали появляться фальшивые сайты Пенсионного фонда и Единого портала госуслуг, где мошенники полностью копируют дизайн и внешний вид официальных сайтов.

Подобные зеркальные сайты используются для кражи персональных данных. Мошенники сообщают, что гражданину положена социальная выплата, после чего предлагают ввести данные банковской карты, СНИЛСа и оплатить комиссию, налог или штраф.

Пользователи могут получать ссылки на подставные сайты и в мессенджерах. Мошенники также могут звонить, представляясь сотрудниками пенсионного фонда, сообщать, что вам положена выплата и предлагать ее оформить. Если звонившие просят назвать персональную информацию – это мошенничество.

Полиция предупреждает, не стать жертвой подобного мошенничества просто – необходимо пользоваться только официальным ресурсом. Адрес официального сайта нужно вводить вручную в поисковой строке браузера. Выбирать в представленных вариантах только официально подтвержденный или верифицированный сайт (то есть с галочкой после названия).

Рекомендуется не переходить по ссылкам, поступившим в мессенджерах, электронных письмах с неизвестных номеров адресов, а также не пользоваться всплывающей рекламой в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU