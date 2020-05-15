Под Курском ликвидировали свалку бытового мусора

15 Май 2020 2020-05-15T12:37:26+03:00

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В комитет экологической безопасности и природопользования Курской области поступила информация о том, что в селе Афанасьево Обоянского района обнаружена несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов.

По данному факту было направлено требование в администрацию Обоянского района о принятии мер по ее ликвидации.

В настоящее время свалка устранена.

ИСТОЧНИК KP.RU