В Курске состоится акция «Ночь в музее»

15 Май 2020 2020-05-15T10:51:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году ежегодная акция «Ночь в музее» состоится 16 мая и полностью пройдет в режиме онлайн. 16 мая в 18:00 Курский краеведческий музей будет ждать посетителей на своих страницах в соцсетях.

Сотрудники подготовили онлайн-экскурсии по музею на тему «Музыка и время». Также куряне увидят презентацию видеоэкскурсий из филиалов краеведческого музея, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Курский музей археологии подготовил презентация на тему «Археология в годы Великой Отечественной войны». Куряне также посмотрят документальный фильм «Дорогами войны». Программа будет доступна во всех социальных сетях музея.

ИСТОЧНИК KP.RU