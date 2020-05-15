2020-05-15T10:24:03+03:00
Общество

В Курской области выбрали учителя года

В конкурсе приняли участие 27 педагогов
Яна ШЕЛЕСТ
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Особое внимание учитель уделяет работе с одаренными детьмиОсобое внимание учитель уделяет работе с одаренными детьми
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В Курске подвели итоги регионального конкурса «Учитель года - 2020». Участие в нем приняли 27 педагогов из разных уголков Курской области. Конкурс прошел в дистанционном формате.

Победителем стал учитель химии школы № 42 города Курска Алексей Анатольевич Корчевский. Он преподает в профильном классе химико-биологического направления. Педагог развивает знания и умения исследовательской и проектной деятельности.

Особое внимание учитель уделяет работе с одаренными детьми. Его воспитанники неоднократно участвовали и побеждали в олимпиадах, научных конференциях по химии в КГМУ, ЮЗГУ, а также во всероссийской олимпиаде школьников «Ломоносов» МГУ, инженерной олимпиаде Центра России по химии, всероссийском конкурсе исследовательских работ им. Д.И. Менделеева, городском профориентационном конкурсе «Профессия. Новый формат».

Алексей Корчевский разработал электронный ресурс «Образовательный ютуб канал: chemistry_maestro», является обладателем гранта Российского фонда фундаментальных исследований, победителем V регионального конкурса методических разработок олимпиадных задач по химии «Оригинальная задача» и победителем городского конкурс «Учитель года».

ИСТОЧНИК KP.RU

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