2020-05-15T10:06:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 15 мая 2020 года составило 446 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Курске на 15 мая 2020 года
Яна ШЕЛЕСТ
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За последние сутки выписаны 37 пациентовЗа последние сутки выписаны 37 пациентовФото: Из архива "КП"
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Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 15 мая 2020 года составило 446 человек. Из них за последние сутки выписаны 37 пациентов.

По данным оперативного штаба на 7:30 15 мая, в Курской области всего зарегистрировано 1777 (+80) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1325 пациентов: 144 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 34 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 74 – в Курской городской больнице №6; 1073 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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