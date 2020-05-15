Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 15 мая 2020 года составило 446 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 15 мая 2020 года составило 446 человек. Из них за последние сутки выписаны 37 пациентов.
По данным оперативного штаба на 7:30 15 мая, в Курской области всего зарегистрировано 1777 (+80) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.
Из них под медицинским наблюдением 1325 пациентов: 144 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 34 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 74 – в Курской городской больнице №6; 1073 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение.
ИСТОЧНИК KP.RU