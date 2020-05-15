Число заболевших коронавирусом в Курске на 15 мая 2020 года составило 1777 человек

15 Май 2020 2020-05-15T09:56:07+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 15 мая 2020 года

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По данным оперативного штаба на 7:30 15 мая, в Курской области всего зарегистрировано 1777 (+80) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1325 пациентов: 144 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 34 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 74 – в Курской городской больнице №6; 1073 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение.

Всего выписано 446 (+37) пациентов. По данным Управления Роспотребнадзора по Курской области, на сегодняшний день с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Курской области скончались 6 человек.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 1717 человек. Снят карантин с 2895 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 225 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU