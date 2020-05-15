Под Курском погиб водитель ВАЗа, выехавший на встречную полосу
ДТП произошло в Беловском районе
Девушка-водитель и два пассажира получили раненияФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:
14 мая примерно в 21:25 38-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093 ехал по автодороге Обоянь – Суджа - Белая в Беловском районе, со стороны села Белица в направлении слободы Белой.
На шестом километре трассы он, по предварительным данным, выехал на встречную полосу, где столкнулся с таким же автомобилем, под управлением 19-летней девушки.
В результате ДТП водитель 38-летний водитель скончался на месте, девушка-водитель и два пассажира получили ранения, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU