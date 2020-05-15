Под Курском погиб водитель ВАЗа, выехавший на встречную полосу

15 Май 2020 2020-05-15T09:46:13+03:00

Девушка-водитель и два пассажира получили ранения Фото: Из архива "КП"

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14 мая примерно в 21:25 38-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093 ехал по автодороге Обоянь – Суджа - Белая в Беловском районе, со стороны села Белица в направлении слободы Белой.

На шестом километре трассы он, по предварительным данным, выехал на встречную полосу, где столкнулся с таким же автомобилем, под управлением 19-летней девушки.

В результате ДТП водитель 38-летний водитель скончался на месте, девушка-водитель и два пассажира получили ранения, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU