Курские спасатели эвакуировали пожилую женщину

15 Май 2020 2020-05-15T09:19:11+03:00

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15 мая в 05:34 в Службу спасения поступило сообщение о задымлении в доме № 41 по проспекту Дериглазова. Соседи услышали звуковой сигнал пожарного датчика. Выйдя на лестничную площадку, они заметили дым, который шел из однокомнатной квартиры.

В ней проживала пожилая курянка, на стук и звонки женщина не реагировала. Соседи вскрыли квартиру подручными средствами, но из-за сильного дыма зайти во внутрь не смогли. К этому моменту на место уже прибыли огнеборцы восьмой пожарно-спасательной части города.

Внутри помещения они обнаружили 86-летнюю женщину. Курянку экстренно эвакуировали на свежий воздух. В результате пожара в комнате сгорел диван и холодильник, закоптились стены и потолок по всей квартире.

Вероятной причиной происшествия могло стать короткое замыкание в холодильнике. Благодаря неравнодушию соседей и профессионализму огнеборцев удалось избежать серьезной трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU