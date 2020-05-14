Курянин заплатил мошеннику 36 тысяч рублей за "интим-услуги"

14 Май 2020 2020-05-14T20:45:48+03:00

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Следствием УМВД России по Курску в суд направлено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного под предлогом предоставления интим-услуг.

Потерпевший – 29-летний курянин обратился с заявлением о том, что неизвестные похитили его деньги, так и не предоставив заказанную услугу. В интернете он нашел объявление об оказании интим-услуг. По представленному номеру телефона ему сначала ответила девушка, согласившись на условия, и предложила обсудить подробности оплаты с администратором. Как в дальнейшем выяснилось, подозреваемый изменил голос на женский, а чтобы не вызвать подозрений попросил общаться с мужчиной.

Злоумышленник на протяжении нескольких дней, придумывая различные предлоги, просил заказчика вновь переводить деньги. Сначала объяснял это тем, что курянин внес средства не на тот номер, потом, что был неисправен банкомат, а после попросил сменить мобильного оператора. Курянин ничего, не заподозрив, продолжал переводить деньги. Только после просьбы мошенника занять крупную сумму курянин обратился в полицию.

В итоге курянин перевел мошеннику 36 тысяч рублей.

Оперативники установили, что злоумышленником оказался 35-летний уроженец Рязанской области. Сотрудники уголовного розыска выехали туда для задержания и доставили фигуранта в Курск. У него изъяли технику и различные сим-карты, с которых совершались звонки.

Следствием назначались различные экспертизы. Собрана достаточная доказательная база для привлечения подозреваемого к установленной ответственности. Уголовное дело в отношении фигуранта уже направлено в суд для вынесения решения. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Также обеспечено полное возмещение ущерба – злоумышленник уже вернул украденную сумму. Продолжается работа по установлению причастности подозреваемого к аналогичным преступлениям, сказали в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU