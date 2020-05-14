Роман Старовойт о коронавирусе в Курске: "Высока вероятность второй волны"

14 Май 2020 2020-05-14T20:28:30+03:00

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- Высока вероятность появления второй волны коронавируса осенью. Нам была дана рекомендация выработать типовые решения по введению ограничений и режима повышенной готовности осенью: сохранить запас коек и оборудования, сформировать запас медикаментов на случай второй волны, — заявил глава региона 14 мая на совещании по ситуации с коронавирусом.

В Курской области тесты на антитела к коронавирусу начнут делать в июне. Об этом на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения на территории региона новой коронавирусной инфекции сообщил заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий.

По данным оперативного штаба на 7:30 14 мая, в Курской области всего зарегистрировано 1697 (+76) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU