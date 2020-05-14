Дачные автобусы из Курска будут ходить четыре дня в неделю
В Курске определены семь остановок для отправления к садово-огородным участкам: «Льговский поворот», «ул. Дубровинского», «Типография», «ул. Черняховского», «Железнодорожная больница», «Площадь Героев Курской битвы», «Гипермаркет Линия» по ул. Октябрьская. Также в дачных перевозках будут задействованы транспортно-пересадочный узел на площади Героев Курской битвы по ул. Карла Маркса, автовокзал Курска и «Автостанция+».
Из Курска отправляются 19 маршрутов автобусов к садово-огородным участкам. В перевозке пассажиров по восьми из них задействованы автобусы большой вместимости МУП «ПАТП города Курска». Выпуск в выходные и праздничные дни – 10 единиц, в рабочие дни – 9 единиц.
Предприятие будет проводит регулярную дезинфекцию автобусов, водители и кондукторы обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Перевозки планируется осуществлять четыре дня в неделю: по средам, пятницам, субботам и воскресеньям и в праздничные дни.
Старт дачных перевозок намечен на конец этой недели.
ИСТОЧНИК KP.RU