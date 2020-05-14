Дачные автобусы из Курска будут ходить четыре дня в неделю

14 Май 2020 2020-05-14T20:23:25+03:00

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В Курске определены семь остановок для отправления к садово-огородным участкам: «Льговский поворот», «ул. Дубровинского», «Типография», «ул. Черняховского», «Железнодорожная больница», «Площадь Героев Курской битвы», «Гипермаркет Линия» по ул. Октябрьская. Также в дачных перевозках будут задействованы транспортно-пересадочный узел на площади Героев Курской битвы по ул. Карла Маркса, автовокзал Курска и «Автостанция+».

Из Курска отправляются 19 маршрутов автобусов к садово-огородным участкам. В перевозке пассажиров по восьми из них задействованы автобусы большой вместимости МУП «ПАТП города Курска». Выпуск в выходные и праздничные дни – 10 единиц, в рабочие дни – 9 единиц.

Предприятие будет проводит регулярную дезинфекцию автобусов, водители и кондукторы обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Перевозки планируется осуществлять четыре дня в неделю: по средам, пятницам, субботам и воскресеньям и в праздничные дни.

Старт дачных перевозок намечен на конец этой недели.

ИСТОЧНИК KP.RU