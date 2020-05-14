2020-05-14T20:12:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: маршрутки проверили на соблюдение «масочного режима»

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
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В общественных местах куряне обязаны носить маскиВ общественных местах куряне обязаны носить маскиФото: Светлана ВОЛКОВА
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Сотрудники городского департамента пассажирского транспорта провели контрольные мероприятия по использованию средств индивидуальной защиты в городском общественном транспорте. Особое внимание уделялось соблюдению «масочного режима» водителями автобусов и микроавтобусов.

Проверку прошли 60 единиц пассажирского транспорта, составлено 3 административных протокола за нарушение водителями «масочного режима».

Участники рейда так же обращали внимание на санитарное состояние салонов общественного транспорта. информация обо всех выявленных недостатках направлена собственникам транспортных средств для принятия оперативных мер.

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршрутах патрулирования, информируют курян о необходимости соблюдения профилактических мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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