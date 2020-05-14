Термопластик нанесут на 122 улицах Курска

14 Май 2020 2020-05-14T20:07:10+03:00

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В Курске ведутся работы по нанесению дорожной разметки. Термопластик нанесут на 122 улицах областного центра общей площадью более 42 тысяч кв. метров. Общий объем термопластика составит 300 тонн.

С помощью разметки запланированы изменения в организации дорожного движения на перекрестке улиц Росинка (поворот на ТК Метро) и Карла Маркса.

Путем перераспределения количества полос, вместо трех полос движения по направлению из центра в микрорайон Северный, будут организованы две полосы. К двум имеющимся полосам по направлению в центр города добавится дополнительная полоса для поворота налево в направлении ТК Метро.

Таким образом, вместо имеющейся в настоящее время одной полосы движения с проспекта А.Ф. Дериглазова в центр появятся две полосы, что позволит разгрузить данный перекресток в утренние часы пик. Как только позволят погодные условия, дорожники нанесут соответствующую разметку на указанном участке.

ИСТОЧНИК KP.RU