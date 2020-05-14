Курская "Асеевка" отметила 85-летие
Прежде она размещалась в здании нынешнего ЦУМа
Библиотека - одно из ключевых культурных центров КурскаФото: Из архива КП.
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14 мая Курская областная научная библиотека имени Асеева отмечает 85-летний юбилей!
Библиотека ведет свою историю с 14 мая 1935 года. Тогда библиотека называлась Областная центральная и размещалась в здании бывшего купеческого дома на улице Ленина, 18. Сейчас на этом месте находится курский ЦУМ.
В начале 60-х годов было принято решение о строительстве новой библиотеки. В 1965 году библиотека отметила новоселье, в этом же году ей было присвоено имя известного поэта, курянина Николая Николаевича Асеева.
ИСТОЧНИК KP.RU