Курская "Асеевка" отметила 85-летие

14 Май 2020 2020-05-14T19:50:00+03:00

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14 мая Курская областная научная библиотека имени Асеева отмечает 85-летний юбилей!

Библиотека ведет свою историю с 14 мая 1935 года. Тогда библиотека называлась Областная центральная и размещалась в здании бывшего купеческого дома на улице Ленина, 18. Сейчас на этом месте находится курский ЦУМ.

В начале 60-х годов было принято решение о строительстве новой библиотеки. В 1965 году библиотека отметила новоселье, в этом же году ей было присвоено имя известного поэта, курянина Николая Николаевича Асеева.

ИСТОЧНИК KP.RU