Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: Росгвардия проводит "масочные" рейды

14 Май 2020 2020-05-14T19:45:57+03:00

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В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршрутах патрулирования, информируют курян о необходимости соблюдения профилактических мер.

Стражи порядка просят курян воздержаться от выхода из дома без необходимости, минимизировать круг контактов, а также соблюдать обязательный масочный режим. Росгвардейцы напоминают также об административной ответственности за нарушение режима повышенной готовности.

Командир батальона отдела вневедомственной охраны по Курску Андрей Пирогов сообщил, что на сегодняшний день подобные профилактические беседы проведены более чем с 4 тысячами курян. Мероприятия проводятся не только в Курске, но и во всех населенных пунктах региона, добавили в Росгвардии.

Как пояснили КП в администрации региона, обязательное ношение масок введено в качество одного из правил поведения в рамках режима повышенной готовности.

- За нарушение этих правил предусмотрены штрафы по статье 20.6.1 КоАП РФ, согласно которой для граждан они составляют от 1 до 30 тысяч рублей, - сообщили в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU