2020-05-14T19:30:47+03:00
Экономика

В Курской области вырос прожиточный минимум

Подведены итоги первого квартала 2020 года
Светлана ВОЛКОВА
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Курянам требуется больше денег на жизнь, признал РосстатКурянам требуется больше денег на жизнь, признал РосстатФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Курской области утверждена средняя величина прожиточного минимума в первом квартале 2020 года. Она составила 9750 рублей на душу населения.

- Эта цифра больше, чем в четвертом квартале 2019 года: тогда было 9449. Если говорить об отдельных категориях граждан, то для трудоспособных курян сумма прожиточного минимума составила 10460 рублей, что больше на 304 рубля по сравнению с четвертым кварталом прошлого года; для детей сумма выросла на 437 рублей и составила 9792 рубля, для пенсионеров увеличилась на 212 рублей и составила 8102 рубля, - прокомментировали в администрации региона.

Исчисление величины прожиточного минимума произведено на основании стоимости потребительской корзины в Курской области и данных Курскстата об уровне цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги за январь, февраль, март 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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