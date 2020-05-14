Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в каких больницах есть случаи инфицирования медиков?

14 Май 2020 2020-05-14T18:58:38+03:00

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Случаи инфицирования медработников в регионе за все время с начала эпидемии были зафиксированы и в таких учреждениях, как Курская городская больница скорой медицинской помощи, Курская областная клиническая больница, Поныровская ЦРБ, Черемисиновская ЦРБ, Дом-интернат ветеранов войны и труда, специализированный Дом ребенка, Курчатовская ЦРБ, областной клинический противотуберкулезный диспансер, больница №1 Курска, сообщили в администрации региона.

- Вспышки коронавирусной инфекции в перинатальном центре нет. Положительный тест на наличие новой коронавирусной инфекции при плановом обследовании сотрудников был выявлен у одной медсестры. Она заразилась за пределами больницы, болезнь протекает бессимптомно. Одно отделение было закрыто, в нем проведена дезинфекция. Обследованы все контактные лица. Среди пациентов и медперсонала больные не выявлены. На данный момент риска заболеть коронавирусной инфекцией в перинатальном центре нет, – рассказали в обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU