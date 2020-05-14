Режим повышенной готовности в Курске: медсестра перинатального центра заразилась COVID-19

14 Май 2020 2020-05-14T19:05:06+03:00

Положительный тест на наличие новой коронавирусной инфекции при плановом обследовании сотрудников был выявлен у одной медсестры Фото: Из архива КП.

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Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу.

В социальных сетях появилась информация о сотрудниках областного перинатального центра, зараженных новой коронавирусной инфекцией. Это вызвало беспокойство у пациентов учреждения.

Ситуацию в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории Курской области нового типа коронавируса прокомментировал заместитель губернатора Андрей Белостоцкий.

- Вспышки коронавирусной инфекции в перинатальном центре нет. Положительный тест на наличие новой коронавирусной инфекции при плановом обследовании сотрудников был выявлен у одной медсестры. Она заразилась за пределами больницы, болезнь протекает бессимптомно. Одно отделение было закрыто, в нем проведена дезинфекция. Обследованы все контактные лица. Среди пациентов и медперсонала больные не выявлены. На данный момент риска заболеть коронавирусной инфекцией в перинатальном центре нет, – рассказал Андрей Викторович.

Медицинские работники находятся в постоянном контакте с пациентами, среди которых выявляются заболевшие COVID-19, могут быть и бессимптомные носители.

В Курской области тесты на антитела к коронавирусу начнут делать в июне.

ИСТОЧНИК KP.RU