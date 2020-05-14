Режим повышенной готовности по коронавирусу: в обладминистрации подтвердили сообщения о смерти курских медиков

14 Май 2020 2020-05-14T16:49:35+03:00

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В соцсетях активно обсуждается ситуация с уровнем защиты медиков региона от коронавируса. В связи с этим в комитете здравоохранения региона подтвердили случаи смерти медработников, которые произошли в последнее время. Однако подчеркнули, что трагедии не связаны с опасным вирусом.

Так, 4 мая дома умерла участковый терапевт Черемисиновской центральной районной больницы, ей было 63 года. Доктор 29 апреля ушла в отгул в связи с тем, что испытывала недомогание. 3 мая заведующая отделением поликлиники после общения с терапевтом по телефону, несмотря на ее отказы, направила к ней домой скорую помощь, но от госпитализации женщина отказалась.

После того, как она не ответила на звонки коллег 4 мая, снова была направлена скорая помощь, но, к сожалению, доктор скончалась. Близкие сообщили руководству больницы, что по результатам патолого-анатомического исследования причиной смерти является не новая коронавирусная инфекция.

5 мая в инфекционном отделении Черемисиновской ЦРБ умерла санитарка аптеки, работающей в учреждении, ей было 58 лет. При жизни ей был сделан анализ на COVID-19, он оказался положительным. Сотрудница страдала бронхиальной астмой. Результаты экспертизы, по информации главного врача учреждения, еще не поступили.

Выражаем соболезнования близким медиков.

Среди медработников Черемисиновской ЦРБ в настоящее время с положительным диагнозом на наличие COVID-19 на амбулаторном лечении находится одна медсестра.

13 мая в Курской области скоропостижно ушел из жизни врач Курской областной клинической больницы Юрий Серебряков.

ИСТОЧНИК KP.RU