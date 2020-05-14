2020-05-14T20:39:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности по коронавирусу: аппараты марки ИВЛ, горевшей в Питере и Москве, оступили в курскую больницу

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
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Пожары произошли в двух клиниках страныПожары произошли в двух клиниках страныФото: Из архива КП.
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Как уже сообщала КП, в Санкт-Петербурге специальная комиссия разбирается в причинах возгорания аппарата искусственной вентиляции легких в больнице Святого Георгия. ЧП произошло ранним утром в присутствии врачей. Один из медиков заметил, как аппарат ИВЛ вспыхнул в одной из палат, после чего вместе со своими коллегами стал эвакуировать пациентов в другие помещения. К сожалению, спасти пятерых из них не удалось. Предварительной причиной трагедии называют замыкание.

Аналогичный пожар произошел и в одной из клиник, где лечатся пациенты с коронавирусом в Москве.

Аппараты "Аваента М", из-за которых по предварительным данным произошли пожары, произведены на "Уральском приборостроительном заводе". Предприятие в период пандемии в разы увеличило производство таких аппаратов, которые были поставлены по госзакупкам в разные регионы России. Такие аппараты ИВЛ были получены и Курской областью. Но, как заверили в администрации региона они не использовались.

Как пояснила председатель комитета по здравоохранению Курской области Елена Палферова, новые десять аппаратов ИВЛ не используются в настоящее время и не подключены к пациентам. Они в рабочем состоянии и находятся в 6-й больнице.

В обладминистрации не смогли уточнить, предполагается ли использовать при необходимости данные ИВЛ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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