2020-05-14T14:07:11+03:00
Недвижимость

С 15 мая в Курске начнут отключать свет

Электросети будут проводить плановые работы
Яна ШЕЛЕСТ
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Отключения запланированы в трех округахОтключения запланированы в трех округахФото: Из архива "КП"
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В связи с проведением плановых работ в электрических будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 18 по 22 мая 2020 г. с 09-30 до 15-00: Комарова 16 б, 13/21, Дейнеки 1-21/13, Сумская 13-23, 5а, Заводская 4-6, Моковская 26-28, Народная 2-2а, Белгородская 23.

С 09-00 до 16-30: Арматурная; 3-7й Краснополянский переулок, Краснополянский проезд, 1-я Кожевенная 1-13, Гайдара 31-37, 28-40, Пионеров 2-6, 1, 1а, 3.

Тел. для справок: 32-32-15.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

15 мая 2020 г. с 14-00 до 16-00: Совхозная; 1-й Кирпичный переулок; Карла Маркса 77/1 - 77/13; Карла Маркса 77А; 77Б; ул.Кирпичная; 3-й Кирпичный переулок.

19 мая 2020 г. с 13-30 до 17-00: Верхняя Луговая 215-237А; 198-228.

20 мая 2020 г. с 13-30 до 17-00: Библиотека Верхняя Луговая 241; Верхняя Луговая 241-253; 244-258.

21 мая 2020 г. с 13-30 до 17-00: Заречная 44-70; 45-69; 1-й Заречный переулок 1-11; Запольная 13.

19 мая и 21 мая 2020 г. с 13-30 до 17-00: Володарского 14; Володарского 16; Володарского 13-29.

Тел. для справок: 32-40-89.

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 18 по 22 мая с 09-00 до 16-00: Ветеран дорожки 9-15.

Тел. для справок: 26-32-10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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