Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: тесты на антитела начнут делать в июне

14 Май 2020 2020-05-14T12:59:40+03:00

В Курской области всего зарегистрировано 1697 случаев заболевания Фото: Из архива "КП"

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В Курской области тесты на антитела к коронавирусу начнут делать в июне. Об этом на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения на территории региона новой коронавирусной инфекции сообщил заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий.

По данным оперативного штаба на 7:30 14 мая, в Курской области всего зарегистрировано 1697 (+76) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1282 пациента: 154 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 36 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 78 – в Курской городской больнице №6; 1014 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение. Всего выписано 409 (+35) пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU