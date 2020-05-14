14 Май 2020 2020-05-14T12:11:29+03:00

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Прием документов в учреждения среднего профессионального образования в Курской области начнется в срок. Приемная кампания стартует не позднее 20 июня.

Прием будет осуществляться на общедоступной основе с учетом среднего балла аттестата и дополнительных испытаний по специальностям, требующим от поступающих творческих, физических или психологических качеств. Количество бюджетных мест по сравнению с прошлым годом не изменилось – 5974.

Информация о правилах и условиях поступления уже размещена на сайтах колледжей и техникумов. Там же абитуриент может узнать о количестве бюджетных и коммерческих мест, специальностях, которые предлагает образовательное учреждение; о документах, необходимых для подачи заявления, и местах их приема; о наличии общежитий и количестве мест в них.

Что касается вузов Курской области, то окончательного решения о том, как будет в этом году в них организована приемная кампания, пока нет. Оно будет принято в Министерстве просвещения после 25 мая.

Как сообщалось ранее, ЕГЭ для одиннадцатиклассников перенесут на более поздний срок; дата проведения пока уточняется, ее обещают озвучить в ближайшее время. При этом экзамены планируют провести только для тех, кто собирается поступать в вуз в этом году, а в пунктах проведения ЕГЭ число выпускников ограничат.

ИСТОЧНИК KP.RU