Пьяный водитель устроил массовое ДТП в центре Курска
В происшествии разбирается полиция
Полиция выясняет все причины и обстоятельства данного происшествияФото: Из архива "КП"
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13 мая в 21:15 34-летний водитель автомобиля «Лада-211340», находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал по улице Гоголя в Курске в сторону Димитрова. Напротив дома № 36 он врезался в «Хендай Солярис».
Иномарку от удара отбросило на автомобили «Лада Ларгус» и «Лада Приора». Машины получили технические повреждения, из людей никто не пострадал.
Полиция выясняет все причины и обстоятельства данного происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU