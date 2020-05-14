Пьяный водитель устроил массовое ДТП в центре Курска

14 Май 2020 2020-05-14T11:54:58+03:00

Полиция выясняет все причины и обстоятельства данного происшествия Фото: Из архива "КП"

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13 мая в 21:15 34-летний водитель автомобиля «Лада-211340», находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал по улице Гоголя в Курске в сторону Димитрова. Напротив дома № 36 он врезался в «Хендай Солярис».

Иномарку от удара отбросило на автомобили «Лада Ларгус» и «Лада Приора». Машины получили технические повреждения, из людей никто не пострадал.

Полиция выясняет все причины и обстоятельства данного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU