2020-05-14T11:17:10+03:00
Происшествия

В Курске задержали крупного наркокурьера

Мужчину подозревают в сбыте более полутора килограммов синтетики
Яна ШЕЛЕСТ
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В съемной квартире подозреваемого полицейские нашли 1300 пакетов с расфасованными дозамиВ съемной квартире подозреваемого полицейские нашли 1300 пакетов с расфасованными дозамиФото: УМВД России по Курской области.
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Сотрудники управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД по Курской области задержали подозреваемого в сбыте синтетических наркотических средств. 24-летний житель иностранного государства работал курьером, доставляя наркотики в Курскую область. В Курске он изготавливал тайники-закладки для распространения оптовых партий.

При обыске в съемной квартире подозреваемого полицейские нашли 1300 пакетов с расфасованными дозами. Общий объем изъятых наркотиков составил более одного килограмма. Еще полкилограмма изъяли из оптовых тайников-закладок.

До окончания следствия подозреваемый будет находиться в следственном изоляторе. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве и сбыте наркотических средств. Курьеру грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

Сейчас оперативники устанавливают и разыскивают причастных к организации канала поставки наркотиков в регион.

ИСТОЧНИК KP.RU

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