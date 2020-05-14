14 Май 2020 2020-05-14T10:36:54+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Курске на 14 мая 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 14 мая 2020 года составило 409 человек. За последние сутки выписали 35 пациентов.

По данным оперативного штаба на 7:30 14 мая, в Курской области всего зарегистрировано 1697 (+76) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1282 пациента: 154 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 36 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 78 – в Курской городской больнице №6; 1014 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение. Всего выписано 409 (+35) пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU