2020-05-14T09:21:44+03:00
Происшествия

Под Курском загорелся кирпичный дом

Пожар произошел в Пристенском районе
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
В ликвидации пожара принимали участие 14 человек, шесть единиц техникиВ ликвидации пожара принимали участие 14 человек, шесть единиц техникиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:

13 мая в 16:31 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании жилого дома в поселке Кировский Пристенского района. На место происшествия выехали пожарные ПСЧ № 38 Пристенского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

Возгорание локализовали в 16:48, ликвидировали в 16:54. В результате пожара в кирпичном доме размером 60 квадратных метров сгорела кровля по всей площади. Из людей никто не пострадал.

В ликвидации пожара принимали участие 14 человек, шесть единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число заболевших коронавирусом в Курске на 14 мая 2020 года составило 1697 человек
Под Курском загорелся кирпичный дом
Главврач курского БСМП ушел с занимаемой должности
Режим самоизоляции в Курске: официально причиной смерти курского нейрохирурга стал не COVID-19
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: сезон в детских оздоровительных лагерях перенесли
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: призывников перед отправкой в армию протестируют
Курская таможня расследует уголовное дело по неуплате более 7,6 миллиона рублей
С 13 мая Сбербанк продлевает срок действия карт
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: за сутки диагноз подтвердился еще у девяти детей
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в сутки проводится более 800 тестов
В Курской области выросло производство мяса
Курян предупредили о заморозках