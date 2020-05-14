Под Курском загорелся кирпичный дом

14 Май 2020 2020-05-14T09:21:44+03:00

В ликвидации пожара принимали участие 14 человек, шесть единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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13 мая в 16:31 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании жилого дома в поселке Кировский Пристенского района. На место происшествия выехали пожарные ПСЧ № 38 Пристенского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

Возгорание локализовали в 16:48, ликвидировали в 16:54. В результате пожара в кирпичном доме размером 60 квадратных метров сгорела кровля по всей площади. Из людей никто не пострадал.

В ликвидации пожара принимали участие 14 человек, шесть единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU