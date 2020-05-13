Главврач курского БСМП ушел с занимаемой должности

13 Май 2020 2020-05-13T23:22:51+03:00

Главврач написал заявление по собственному желанию, сообщили в комитете здарвоохранения Фото: Из архива КП.

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Главный врач БСМП уволен по собственной инициативе, сообщили в администрации региона.

Андрей Мильцын, занимавший пост главного врача Курской больницы скорой медицинской помощи, с 13 мая уволен по собственному желанию. Об этом сообщает региональный комитет здравоохранения.

С 14 мая и.о. руководителя медучреждения назначен заведующий урологическим отделением БСМП Андрей Озеров.

Ранее КП сообщала, что на должность заместителя губернатора по здравоохранению и вопросам социальной поддержки с 12 мая назначен Андрей Белостоцкий. Ирина Хмелевская освобождена от должности по собственному желанию в соответствии с распоряжением губернатора Курской области с 11 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU