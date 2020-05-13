Главврач курского БСМП ушел с занимаемой должности
Главный врач БСМП уволен по собственной инициативе, сообщили в администрации региона.
Андрей Мильцын, занимавший пост главного врача Курской больницы скорой медицинской помощи, с 13 мая уволен по собственному желанию. Об этом сообщает региональный комитет здравоохранения.
С 14 мая и.о. руководителя медучреждения назначен заведующий урологическим отделением БСМП Андрей Озеров.
Ранее КП сообщала, что на должность заместителя губернатора по здравоохранению и вопросам социальной поддержки с 12 мая назначен Андрей Белостоцкий. Ирина Хмелевская освобождена от должности по собственному желанию в соответствии с распоряжением губернатора Курской области с 11 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU