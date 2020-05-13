Режим самоизоляции в Курске: официально причиной смерти курского нейрохирурга стал не COVID-19

13 Май 2020 2020-05-13T23:27:29+03:00

Работа врачей сейчас сопряжена с риском Фото: Из архива КП.

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу

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13 мая в Курской области случилось печальное событие. Скоропостижно ушел из жизни врач Курской областной клинической больницы Юрий Серебряков, сообщили в администрации региона.

Юрий Серебряков — врач-нейрохирург высшей квалификационной категории, работал в учреждении с 2000 года.

По информации Курской областной больницы, 12 мая врач должен был дежурить. Он работал на износ и почувствовал себя плохо. Взял отгул. Вечером ему стало хуже, вызвал скорую, но, к сожалению, спасти его не удалось. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти явилась не короновирусная инфекция. При жизни тест на COVID-19 у доктора не брали.

Заведующий нейрохирургическим отделением областной клинической больницы, Александр Королев находится на лечении в инфекционной больнице имени Н.А. Семашко с диагнозом пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией, в состоянии средней тяжести. Наблюдается положительная динамика.

Информация о состоянии здоровья доктора представлена с его согласия, подчеркнули в Доме Советов.

- Александр Королев и Юрий Серебряков контактировали, но были в средствах индивидуальной защиты, - добавил официальный источник.

В Роспотребнадзоре региона ситуацию прокомментировали следующим образом:

- Тестированию подлежат медицинские работники, деятельность которых сопряжена с риском инфицирования COVID-2019.

По данным оперативного штаба на 7:30 13 мая, в Курской области всего зарегистрирован 1621 (+67) подтвержденный случай заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU