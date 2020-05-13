Режим самоизоляции в Курске: официально причиной смерти курского нейрохирурга стал не COVID-19
13 мая в Курской области случилось печальное событие. Скоропостижно ушел из жизни врач Курской областной клинической больницы Юрий Серебряков, сообщили в администрации региона.
Юрий Серебряков — врач-нейрохирург высшей квалификационной категории, работал в учреждении с 2000 года.
По информации Курской областной больницы, 12 мая врач должен был дежурить. Он работал на износ и почувствовал себя плохо. Взял отгул. Вечером ему стало хуже, вызвал скорую, но, к сожалению, спасти его не удалось. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти явилась не короновирусная инфекция. При жизни тест на COVID-19 у доктора не брали.
Заведующий нейрохирургическим отделением областной клинической больницы, Александр Королев находится на лечении в инфекционной больнице имени Н.А. Семашко с диагнозом пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией, в состоянии средней тяжести. Наблюдается положительная динамика.
Информация о состоянии здоровья доктора представлена с его согласия, подчеркнули в Доме Советов.
- Александр Королев и Юрий Серебряков контактировали, но были в средствах индивидуальной защиты, - добавил официальный источник.
В Роспотребнадзоре региона ситуацию прокомментировали следующим образом:
- Тестированию подлежат медицинские работники, деятельность которых сопряжена с риском инфицирования COVID-2019.
По данным оперативного штаба на 7:30 13 мая, в Курской области всего зарегистрирован 1621 (+67) подтвержденный случай заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.
ИСТОЧНИК KP.RU