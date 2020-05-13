Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: призывников перед отправкой в армию протестируют

13 Май 2020 2020-05-13T19:45:50+03:00

Отправка в армию начнется после 20 мая Фото: Из архива КП.

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Всех курских призывников перед отправкой в армию протестируют на коронавирус.

Об этом сообщили сегодня во время заседания призывной комиссии в военкомате Центрального и Сеймского округов областного центра.

Как известно, 1 апреля стартовал весенний призыв в ряды ВС РФ. Правда, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции был введен ряд ограничений.

- В Курске все призывные пункты обеспечены перчатками и масками. Кроме того, в помещениях военкомата постоянно проводится дезинфекция. Нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции. В кабинетах проходит кварцевание. Ребятам, которых вызывают на призывную комиссию измеряют температуру, - сообщил заместитель главы администрации города Владимир Гребенкин.

Отправка молодых людей в войска начнется не ранее 20 мая. Перед тем, как молодой человек попадет на службу в армию, на областном сборном пункте он пройдет обязательное экспресс-тестирование на коронавирус. Процедура займет 15-20 минут.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 1443 человека. Снят карантин с 2835 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 239 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU