Курская таможня расследует уголовное дело по неуплате более 7,6 миллиона рублей

13 Май 2020 2020-05-13T19:39:37+03:00

Организация, зарегистрированная в Брянской области, в 2016 - 2017 годах ввезла из Приднестровья в Россию несколько десятков товарных партий винограда Фото: Из архива КП.

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Курская таможня возбудила уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму более 7,6 миллионов рублей.

Таможенники проверили ввоз свежего винограда из Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

- Организация, зарегистрированная в Брянской области, в 2016 - 2017 годах ввезла из Приднестровья в Россию несколько десятков товарных партий винограда, - рассказали в ведомстве - При декларировании товара были представлены документы, свидетельствующие о том, что грузоотправителем товара является фирма, зарегистрированная в ПМР. Вследствие этого, в отношении товара были предоставлены преференции по уплате пошлины.Согласно сведениям, полученным в ходе проверки от Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики, в государственном реестре юридических лиц отсутствовала информация о регистрации данной фирмы.

Следовательно, в декларациях на товар, в декларациях о соответствии о производителе и грузоотправителе товара и в сертификатах происхождения товаров по форме СТ-1, содержались недостоверные сведения о грузоотправителе товаров. Соответственно, документы не могли быть использованы для подтверждения страны происхождения товаров – ПМР. Общая сумма неуплаченных таможенных платежей составила более 7,6 млн рублей.

По факту уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенном в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU