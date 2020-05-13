Курская таможня расследует уголовное дело по неуплате более 7,6 миллиона рублей
Курская таможня возбудила уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму более 7,6 миллионов рублей.
Таможенники проверили ввоз свежего винограда из Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).
- Организация, зарегистрированная в Брянской области, в 2016 - 2017 годах ввезла из Приднестровья в Россию несколько десятков товарных партий винограда, - рассказали в ведомстве - При декларировании товара были представлены документы, свидетельствующие о том, что грузоотправителем товара является фирма, зарегистрированная в ПМР. Вследствие этого, в отношении товара были предоставлены преференции по уплате пошлины.Согласно сведениям, полученным в ходе проверки от Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики, в государственном реестре юридических лиц отсутствовала информация о регистрации данной фирмы.
Следовательно, в декларациях на товар, в декларациях о соответствии о производителе и грузоотправителе товара и в сертификатах происхождения товаров по форме СТ-1, содержались недостоверные сведения о грузоотправителе товаров. Соответственно, документы не могли быть использованы для подтверждения страны происхождения товаров – ПМР. Общая сумма неуплаченных таможенных платежей составила более 7,6 млн рублей.
По факту уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенном в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU