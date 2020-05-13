Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: за сутки диагноз подтвердился еще у девяти детей

13 Май 2020 2020-05-13T18:58:22+03:00

За сутки в регионе проводят около 800 тестов Фото: Из архива КП.

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу

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По данным оперативного штаба на 7:30 13 мая, в Курской области всего зарегистрирован 1621 (+67) подтвержденный случай заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из числа выявленных за последние сутки инфицированных 46 женщин и 21 мужчина. Диагноз за сутки подтвердился у девяти детей.

Также коронавирус подтвержден у четырех человек в возрасте 18-29 лет. В возрастной группе 30-49 лет – 22 человека, 50-64 лет – 22 человека, старше 65 лет – 10 человек заразились коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU