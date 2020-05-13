Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: за сутки диагноз подтвердился еще у девяти детей
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
За сутки в регионе проводят около 800 тестовФото: Из архива КП.
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По данным оперативного штаба на 7:30 13 мая, в Курской области всего зарегистрирован 1621 (+67) подтвержденный случай заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.
Из числа выявленных за последние сутки инфицированных 46 женщин и 21 мужчина. Диагноз за сутки подтвердился у девяти детей.
Также коронавирус подтвержден у четырех человек в возрасте 18-29 лет. В возрастной группе 30-49 лет – 22 человека, 50-64 лет – 22 человека, старше 65 лет – 10 человек заразились коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU