2020-05-13T18:08:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в сутки проводится более 800 тестов

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
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Число тестов в сутки планируют увеличитьЧисло тестов в сутки планируют увеличитьФото: Из архива КП.
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По последним данным Управления Роспотребнадзора по Курской области, в регионе проведено 29 128 исследований на наличие новой коронавирусной инфекции, в среднем свыше 800 за сутки.

Обследования проводятся в трех учреждениях региона – лабораториях Курского областного клинического кожно-венерологического диспансера (единый центр лабораторной диагностики), областной инфекционной больницы им. Н.А. Семашко и Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области. Последняя осуществляет большую часть этой работы, там проведено уже 18 019 исследований.

Тестирование основано на молекулярно-генетическом методе, так называемой полимеразной цепной реакции (ПЦР). Это эффективный способ идентификации многих вирусных заболеваний. Забор анализа на COVID-19 делают только медработники.

Обследованию подлежат:

прибывшие на территорию Российской Федерации с признаками респираторных заболеваний;

лица, контактировавшие с больными COVID-19; больные с диагнозом «внебольничная пневмония»;

граждане старше 65 лет, обратившиеся за помощью с симптомами респираторного заболевания; медицинские работники, имеющие риски инфицирования COVID-2019.

По информации регионального комитета здравоохранения, в Курской области разрабатывается план по увеличению объема тестирования на базе имеющихся лабораторий медицинских организаций. Задача – проводить в сутки не менее тысячи исследований.

По данным оперативного штаба на 7:30 13 мая, в Курской области всего зарегистрировано 1621 (+67) подтвержденный случай заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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