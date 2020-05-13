2020-05-13T18:01:50+03:00
Экономика

В Курской области выросло производство мяса

В перерабатывающей отрасли работают 11 мясоперерабатывающих заводов
Ольга ДАНИЛОВА
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По итогам 2019 года в регионе было произведено более 500 тысяч тонн скота и птицыПо итогам 2019 года в регионе было произведено более 500 тысяч тонн скота и птицыФото: Светлана ВОЛКОВА
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Производство мяса в курских хозяйствах в первом квартале 2020 года увеличилось на 35,6% и составило 152,7 тыс. тонн, молока – на 18,8% и достигло 70,9 тыс. тонн, сообщили в администрации региона.

Данные приводятся по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это полностью закрывает потребности региона в этих видах продукции. Об этом рассказали в региональном комитете АПК.

По итогам 2019 года в регионе было произведено более 500 тысяч тонн скота и птицы на убой в живом весе, валовое производство молока составило 304 тысячи тонн.

Ежегодно отмечается рост производственных показателей за счет ввода в эксплуатацию новых животноводческих объектов и выхода на проектную мощность действующих животноводческих комплексов.

В перерабатывающей отрасли области аботают 11 мясоперерабатывающих заводов, 15 предприятий по переработке молока, 125 животноводческих и молочных ферм

ИСТОЧНИК KP.RU

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