Курян предупредили о заморозках
По данным Гидрометеоцентр утром 14 мая в Курске местами ожидаются заморозки. Повышается вероятность увеличения количества бытовых пожаров.
Управление по делам ГО и ЧС обращается к жителям города: будьте бдительны и осторожны, соблюдайте правила пожарной безопасности! Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить.
Правила безопасности при эксплуатации электроприборов:
Не оставляйте без присмотра включенные в электросеть, обогреватели, прочие бытовые электроприборы;
используйте электроприборы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей;
Не включайте в одну розетку одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, перегружая электросеть.
Если беды избежать не удастся, незамедлительно обращайтесь в службу спасения по номеру 112.
ИСТОЧНИК KP.RU