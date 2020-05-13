2020-05-13T17:42:18+03:00
Происшествия

Курян предупредили о заморозках

14 мая резко похолодает
Светлана ВОЛКОВА
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Утром в Курске будут заморозкиУтром в Курске будут заморозкиФото: Светлана ВОЛКОВА
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По данным Гидрометеоцентр утром 14 мая в Курске местами ожидаются заморозки. Повышается вероятность увеличения количества бытовых пожаров.

Управление по делам ГО и ЧС обращается к жителям города: будьте бдительны и осторожны, соблюдайте правила пожарной безопасности! Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить.

Правила безопасности при эксплуатации электроприборов:

Не оставляйте без присмотра включенные в электросеть, обогреватели, прочие бытовые электроприборы;

используйте электроприборы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей;

Не включайте в одну розетку одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, перегружая электросеть.

Если беды избежать не удастся, незамедлительно обращайтесь в службу спасения по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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